СМИ: азербайджанская верхушка отмыла через эстонский банк почти 3 млрд долларов

В то время как правительство Азербайджана усердно задерживало активистов и журналистов, властная верхушка государства использовала тайную кассу, чтобы оплачивать поддержку лидеров европейского мнения, покупать предметы роскоши и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.

В центре круговорота денежных средств были четыре британских оффшорных фирмы, у которых отсутствовала ясная и логичная экономическая деятельность, и владельцы которых скрывались в оффшорной зоне.

Махинациями занимались Hiluks Services LP, LCM Alliance LLP, Metastar Incest LLP и Polux Management LP. Все четыре компании открыли счета в эстонском филиале Danske Bank, на эти счета за 2,5 года поступило в общей сложности 2,9 млрд долларов - американский доллар был преобладающей валютой в этих схемах.