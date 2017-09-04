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СМИ: азербайджанская верхушка отмыла через эстонский банк почти 3 млрд долларов

Rus.Postimees.ee
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Много денег. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix.

В течение двух с половиной лет через открытые в эстонском отделении Danske Bank счета прошли 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро), связанные с азербайджанским диктатором.

В то время как правительство Азербайджана усердно задерживало активистов и журналистов, властная верхушка государства использовала тайную кассу, чтобы оплачивать поддержку лидеров европейского мнения, покупать предметы роскоши и заниматься предполагаемым отмыванием денег, пишет Äripäev.

В центре круговорота денежных средств были четыре британских оффшорных фирмы, у которых отсутствовала ясная и логичная экономическая деятельность, и владельцы которых скрывались в оффшорной зоне.

Махинациями занимались Hiluks Services LP, LCM Alliance LLP, Metastar Incest LLP и Polux Management LP. Все четыре компании открыли счета в эстонском филиале Danske Bank, на эти счета за 2,5 года поступило в общей сложности 2,9 млрд долларов - американский доллар был преобладающей валютой в этих схемах.

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