Число жертв урагана "Харви" в США увеличилось до 60 человек

По данным агентства, в общей сложности жертвами ураганами стали жители 11 округов штата. Больше всего людей погибло в городе Хьюстон и его пригородах - 30 человек, пишет Newsru.com.

По оценке мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, только на расчистку улиц от мусора и завалов потребуется до 100 млн долларов. Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что ущерб от "Харви" может составлять от 150 млрд до 180 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий урагана из федерального бюджета экстренное финансирование в размере 7,85 млрд долларов. Как отмечает ТАСС, в связи с этим Эбботт выразил надежду на "понимание Конгрессом, что это будет лишь первым выделением средств на то, что обойдется гораздо дороже".

Ураган "Харви", ставший самым мощным в стране за последние 12 лет, обрушился на Техас и Луизиану 25 августа. От урагана и вызванным им наводнений пострадали более 100 тысяч домов, был парализован транспорт и оборваны линии электропередач, без электричества остались более 150 тысяч человек. В Мексиканском заливе была сокращена добыча нефти.