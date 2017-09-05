Газета: в Силламяэ будут конкурировать только Центристская партия и сависааровцы

Об этом пишет региональная газета «Северное побережье».

По словам руководителя Силламяэского отделения Центристской партии и вице-мэра города Ээви Паасмяэ, в их списке 64 кандидата. Возглавляют список председатель горсобрания Елена Коршунова, мэр города Тынис Калберг и сама Паасмяэ.

Единственным конкурентом для Центристской партии, наслаждающейся единовластием в Силламяэ с начала века, на этот раз, по всей вероятности, станет только избирательный союз "Список Сависаара". Его учредили Олег Култаев, Гульнара Сидоренко и Игорь Сухаруков, члены оппозиции нынешнего созыва горсобрания. Ни от одного другого избирательного союза ходатайства о регистрации в срок не поступило.

Четыре года назад это трио баллотировалось в Силламяэское горсобрание по списку Социал-демократической партии, причем в ряды этой партии входит только Сухаруков.

По словам Култаева, большая часть кандидатов в их избирательном союзе беспартийные, но есть также социал-демократы и центристы. Последние в таком случае будут конкурировать со своей партией и их ждет исключение из партии.

Накануне Култаев пока не пожелал назвать ни имен их кандидатов, ни количества имен в списке. "Мы втроем составляем костяк избирательного союза. Но через несколько дней представим список, тогда все станет ясно", - сказал он, добавив, что в отличие от кандидатов от Центристской партии, их кандидаты не связаны ни с городскими властями, ни с муниципальными учреждениями.

По словам Култаева, цель избирательного союза - получить более половины мест в горсобрании. Он сам верит, что если четыре года назад он набрал 232 голоса, то на этот раз результат будет лучше.

На выборах в 2013 году Центристская партия получила в Силламяэ 76,2 процента голосов, что дало ей 16 из 21 места в горсобрании. Список соцдемов набрал 23,6 процента голосов и получил пять мест. IRL, развесивший на опорах уличного освещения в Силламяэ рекламные плакаты с обещаниями делать эстонское дело, получил всего 13 голосов (0,2 процента).

Председатель Ида-Вируского региона Социал-демократической партии Этти Кагаров подтвердила, что у них нет людей, с кем в этот раз составлять список в Силламяэ. То же в отношении своей партии констатировала и уездный руководитель по развитию Партии реформ Марис Тоомель.