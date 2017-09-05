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Из-за уязвимости в ИД-картах на местных выборах могут отменить э-голосование

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Выявленная в эстонских ИД-картах уязвимость может повлечь за собой отмену электронного голосования на предстоящих 15 октября муниципальных выборах. Для принятия окончательного решения у Государственной службы по организации выборов есть время до начала октября, пишет rus.err.ee.

Об этом в интервью ERR во вторник, 5 сентября, рассказал руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель: "Правительство Эстонской Республики и Департамент государственной инфосистемы действительно уведомили Республиканскую избирательную комиссию и Госслужбу по организации выборов о возможных рисках при использовании ИД-карт".

Он добавил, что исходя из закона, касающегося использования электронного голосования на местных выборах, избирком может до начала октября решить относительно того, стоит ли использовать такую возможность на нынешних выборах в местные органы власти.

Если электронное голосование все же отменят, то это приведет к увеличению нагрузки на избирательные участки, очевидно, что придется открывать и дополнительные пункты для голосования.

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