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Юри Ратас: государство готово взять на себя ответственность за безопасность ИД-карт

Премьер-министр из-за возникшего кризиса отложил визит в Польшу!

BNS
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Премьер-министр Юри Ратас во вторник сообщил, что если из-за кризиса с риском надежности ИД-карты кто-то пострадает, государство готово взять на себя ответственность за это.

По словам Ратаса, если из-за выявленной проблемы с риском надежности ID-карт произойдет реальная кража личности, то сначала следует проверить, действительно ли это произошло, и если будет установлено, что личностью злоупотребили, то государство предпримет радикальные шаги.

На вопрос BNS, готово ли государство компенсировать возможные убытки в случае кражи личности, Ратас ответил, что оно, разумеется, полностью возьмет на себя ответственность в связи со случившимся с надежностью ID-услуг.

Также Юри Ратас признал, что из-за кризиса с рисками ИД-карт отложил визит в Польшу.

Ратас отметил, что извиняется перед ожидавшими его руководителями Польши и балтийскими коллегами, ожидавшими его в Варшаве, однако он счел необходимым в сложившейся ситуации остаться на родине.

Премьер-министр Ратас во вторник должен был принять участие во встрече премьер-министров Польши и Балтийских стран в Варшаве и выступить на ежегодной балтийской конференции по оборонной политике ABCD.

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