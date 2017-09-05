Юри Ратас: государство готово взять на себя ответственность за безопасность ИД-карт

По словам Ратаса, если из-за выявленной проблемы с риском надежности ID-карт произойдет реальная кража личности, то сначала следует проверить, действительно ли это произошло, и если будет установлено, что личностью злоупотребили, то государство предпримет радикальные шаги.

На вопрос BNS, готово ли государство компенсировать возможные убытки в случае кражи личности, Ратас ответил, что оно, разумеется, полностью возьмет на себя ответственность в связи со случившимся с надежностью ID-услуг.

Также Юри Ратас признал, что из-за кризиса с рисками ИД-карт отложил визит в Польшу.

Ратас отметил, что извиняется перед ожидавшими его руководителями Польши и балтийскими коллегами, ожидавшими его в Варшаве, однако он счел необходимым в сложившейся ситуации остаться на родине.

Премьер-министр Ратас во вторник должен был принять участие во встрече премьер-министров Польши и Балтийских стран в Варшаве и выступить на ежегодной балтийской конференции по оборонной политике ABCD.