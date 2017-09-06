Четыре популярных тренда, которые помогут продать вашу недвижимость дороже

Американское агентство недвижимости Trulia провело исследование проданных в прошлом году объектов с целью выяснить, какие тренды стали самымим популярными среди покупателей и помогли быстрее продать выставленные на продажу объекты, пишет today.com. Оказалось, что таких трендов всего четыре.

Рабочая поверхность из кварца

Напомним, что дело происходит в США, а у них там, как говорится, свои причулды, о которых мы тут даже и не слышали. Оказалось, что для кухонных столешниц там модно использовать уже не мрамор, а более дорогой камень - кварц. Дома, в которых столешницы изготовлены именно из кварца, оказались в три раза популярнее тех, где стоят простые мрамор с гранитом.

Обычная ванна

Хотя ванны на ножках выглядят изысканнее, американские покупатели предпочитают самые обычные ванны.

Кухонный фартук из плитки «кабанчик»

Конечно, в Америке плитка такой формы носит более изысканное название - metro, но кабанчик - он и в Штатах кабанчик. В общем, нравится покупателям такая поитка, и все тут. Кстати, в наших продающихся квартирах и домах такая плитка тоже найдется.

«Кабанчик», или metro в кухне. Фото: Scanpix

Белые кухонные шкафы

Как выяснилось, покупателям больше нравятся светлые кухни. Поэтому, дорогие продавцы недвижимости, если вы хотите следовать американскому совету, срочно меняйте дверцы ваших кухонных шкафов или, на худой конец, перекрасьте их. И будет вам счастье. Или хотя бы покупатель. Успехов!

Также исследование выявило, что деревянный пол в США популярнее, чем ковровое покрытие, а газовые плиты нравятся покупателям гораздо больше, чем электрические. Но последнее - как-то совсем не по-нашему.