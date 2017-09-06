Департамент шоссейных дорог отказывается принимать у строителей отремонтированный участок шоссе

Пока рано говорить о том, что асфальтовое покрытие действительно бракованное, так как строительная фирма Nurme Teedeehitus также отправила пробы в другую лабораторию.

Исполнительный директор строительной компании Тарви Мийлитс отметил, что в Эстонии и раньше бывали случаи, когда разные лаборатории по-разному оценивали одни и те же образцы дорожного покрытия.

Руководитель отдела строительства Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Маргус Эйзеншмидт сообщил, что ведомство не может принять работу, которая не соответствует действующим требованиям. Чиновник затруднился сказать, по какой причине результаты лабораторных проверок могут отличаться.

В конце прошлого лета предприятие Nurme Teedeehitus начал ремонт семикилометрового отрезка шоссе Между Вильянди и Мустла. Его часть, располагающаяся рядом с круговым перекрестком Вийратси у Департамента шоссейных дорог нареканий не вызвала.

Претензии департамент предъявил по поводу четырехкилометрового отрезка шоссе от перекрестке Лайду до Холстре-Нымме.

В официальном извещении, отправленном департаментом строительной фирме, говорится, что дорожное покрытие является некачественным, что может привести к образованию колеи из-за проезжающих грузовых автомобилей.

В сою очередь предприятие Nurme Teedeehitus передало образцы асфальта в другую лабораторию. Поскольку участок шоссе до сих пор не был официально сдан, на нем действует ограничение скорости в 70 км/ч.

Как представители Департамента шоссейных дорог, так и строительной компании решили не строить предположений относительно того, что будут делать, если и вторая лаборатория выявить какие-то недочеты. «Поскольку результатов пока нет, то и смысла гадать я не вижу», - сообщил Эйзеншмидт. Он также не исключил, что повторные пробы могут показать, что все в порядке.

В то же время Департамент шоссейных дорог, скорее всего, сможет принять большую часть отремонтированного участка шоссе, поскольку к нему претензий у чиновников нет.

Ремонт дороги обойдется Департаменту шоссейных дорог в 3,8 млн евро. Неизвестно, какую часть этой суммы уже перечислили на счет строительного предприятия.