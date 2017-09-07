Поможем хозяину: кто-нибудь узнает потерянную вчера деталь мебели?

Скорее всего, подушка могла выпасть из открытой машины. Диваном без одной подушки, сами понимаете, пользоваться неудобно, да и обидно как-то - потерять важную часть новой вещи по дороге из магазина.

Нашедший подушку оставил на портале Kodu номер своего мобильного телефона - 5217252 и просит хозяина подушки связаться с ним! Если вы знаете человека, который вчера не досчитался одной диванной подушки, сообщите ему радостную новость!