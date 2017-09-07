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Поможем хозяину: кто-нибудь узнает потерянную вчера деталь мебели?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lugejapilt/Facebook

Внимательный пользователь Facebook вчера нашел на проезжей части в Ляэне-Вирумаа часть нового дивана - мягкую подушку в упаковке. Поможем незадачливому владельцу?

Скорее всего, подушка могла выпасть из открытой машины. Диваном без одной подушки, сами понимаете, пользоваться неудобно, да и обидно как-то - потерять важную часть новой вещи по дороге из магазина.

Нашедший подушку оставил на портале Kodu номер своего мобильного телефона - 5217252 и просит хозяина подушки связаться с ним! Если вы знаете человека, который вчера не досчитался одной диванной подушки, сообщите ему радостную новость!

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