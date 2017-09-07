«Хуже Люцифера»: от рук шотландского серийного насильника пострадали 18 человек

Брайан совершал сексуальные преступления с 1980 по 2011 годы. В уголовном деле фигурирует 18 потерпевших обоего пола, в том числе жена подсудимого Кэтлин Макмерчи и его сын Дэвид, которому к настоящему времени исполнился 31 год. Некоторые потерпевшие на момент встречи с Мактаггартом были несовершеннолетними, пишет The Daily Mirror.

В материалах дела собраны множество эпизодов жестокого обращения с женщинами. Одну потерпевшую Брайан изнасиловал на глазах у ее дочери. Он также бросил фен в ванну, когда потерпевшая мылась (злоумышленник, вероятно, хотел, чтобы ее ударило током), а в другой раз спустил ее с лестницы.

Другую жертву Мактаггарт душил и топил, удерживая ее голову под водой. Третью потерпевшую Брайан четыре раза насиловал, когда она спала. Его не остановили даже просьбы проснувшейся потерпевшей прекратить насилие.

Во время нападений Мактаггарт заявлял жертвам: "Ты принадлежишь мне. Я могу сделать с тобой все, что захочу".

По словам судьи, Брайан смотрел на женщин как на свое имущество и использовал их вместо боксерской груши.

53-летняя Кэтлин Макмерчи насиловалась мужем два или три раза в неделю в течение шести с лишним лет. Одно из преступлений было совершено после того, как женщина родила ребенка. Всего Макмерчи была изнасилована мужем около 900 раз.

Брак Кэтлин и Брайана длился 10 лет. По словам женщины, она безропотно сносила все издевательства, поскольку любила мужа. Кроме того, Мактаггарт после надругательств стремился загладить вину, извиняясь за свой поступок. Он также дарил потерпевшей цветы.

Однажды Брайан напал на улице на несовершеннолетнюю девушку.

Некоторые эпизоды изнасилований так и не удалось доказать.

Сам Мактаггарт признает вину частично. Он согласился с тем, что причинил потерпевшим много боли. Однако Брайан считает, что все его сексуальные контакты с женщинами проходили по обоюдному согласию, а он стал жертвой "охоты на ведьм".

В прокуратуре отметили, что подсудимый был помешан на садомазохистском сексе с элементами доминирования. Ранее он был неоднократно судим за нанесение побоев.

Как рассказал Дэвид, отец избивал его с 12-летнего возраста, однако до сексуального насилия дело не доходило. Все изменилось в 2011 году после того, как Дэвид открыто заявил, что является гомосексуалом.

"Он изнасиловал меня, когда его подруга спала в соседней комнате", - заявил потерпевший, указывая на своего отца. Дэвид, по его словам, впал в истеричное состояние. Мужчина восемь часов провел в полицейском участке, а затем принял ванну с отбеливателем. Дэвид добавил, что до сих пор не избавился от душевной травмы и продолжает мыться, используя сильнодействующие моющие средства.

Кроме того, Дэвид страдает от расстройства пищеварительной системы, вызванного полученными травмами: Брайан бил его по голове, а однажды ткнул пальцами в глаза.

По словам Дэвида, его отца сгубил алкоголизм. Мужчина превращался в дьявола после того, как откупоривал бутылку водки. "Он хуже, чем Люцифер", - так Дэвид охарактеризовал отца. Мужчина настаивает на том, чтобы Брайана приговорили к пожизненному сроку лишения свободы, пишет The Sun.

Со слов Дэвида, он никогда не простит отца, который превратился в животное и не должен вернуться в общество.

Предполагается, что приговор семейному тирану Брайану Мактаггарту вынесут в ноябре. Скорее всего, его отправят за решетку на пожизненный срок. Имя обвиняемого также внесено в список сексуальных преступников.