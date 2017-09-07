Видео: американская теннисистка испугалась мухи и упала со стула на пресс-конференции
7 сентября 2017 г., 15:40
Американская теннисистка Слоан Стивенс испугалась мухи и упала со стула во время пресс-конференции после победы в четвертьфинальном матче US Open с латвийкой Анастасией Севастовой. Видеозапись появилась в аккаунте Tennis Channel в Twitter, передает «Лента.ру».
Спортсменка попыталась убить ее кроссовкой, однако ей это не удалось. Она сравнила муху с драконом и заявила, что ненавидит насекомых.
Ooops! pic.twitter.com/pMar9XQ6Ic— Sloane Stephens (@SloaneStephens) September 6, 2017
Встреча с Севастовой завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 в пользу американки.
US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.