Страшные кадры: припаркованный автомобиль стал причиной массового завала во время велогонки
7 сентября 2017 г., 16:39
Припаркованный на обочине автомобиль стал причиной массового завала участников велогонки Tour of Britain. Видео появилось на YouTube-канале Dagbladet, передает «Лента.ру».
Гонщики пелотона выезжали из крутого поворота, Брент Букуолтер из команды BMC не заметил машину и врезался в нее. Следовавшие за ним участники устроили завал. Букуолтер не смог продолжить гонку, его госпитализировали с сотрясением мозга. Нескольким другим спортсменам пришлось заменить велосипеды.