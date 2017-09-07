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Страшные кадры: припаркованный автомобиль стал причиной массового завала во время велогонки

Sports.ee
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Припаркованный на обочине автомобиль стал причиной массового завала участников велогонки Tour of Britain. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Припаркованный на обочине автомобиль стал причиной массового завала участников велогонки Tour of Britain. Видео появилось на YouTube-канале Dagbladet, передает «Лента.ру».

Гонщики пелотона выезжали из крутого поворота, Брент Букуолтер из команды BMC не заметил машину и врезался в нее. Следовавшие за ним участники устроили завал. Букуолтер не смог продолжить гонку, его госпитализировали с сотрясением мозга. Нескольким другим спортсменам пришлось заменить велосипеды.

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