Страшные кадры: припаркованный автомобиль стал причиной массового завала во время велогонки

Гонщики пелотона выезжали из крутого поворота, Брент Букуолтер из команды BMC не заметил машину и врезался в нее. Следовавшие за ним участники устроили завал. Букуолтер не смог продолжить гонку, его госпитализировали с сотрясением мозга. Нескольким другим спортсменам пришлось заменить велосипеды.