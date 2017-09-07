СМИ назвали любимую фразу Трампа

Журналисты агентства отмечают, что эти слова президент США использует в самых различных обстоятельствах. Формулировку «посмотрим» Трамп использовал как для описания своих планов по Северной Корее, так и говоря о последствиях урагана «Харви», передает РБК.

Предположение журналистов прокомментировал бывший политический советник Трампа во время президентских выборов Сэм Нунберг. По его словам, частое употребление этой фразы характеризует стиль Трампа как политика. «Это связано с тем, что его общая стратегия переговоров — непредсказуема и уклончива. Всем остается лишь угадывать [что предпримет Трамп]», — пояснил он.

​Биограф Дональда Трампа и автор книги «Вcегда мало. Дональд Трамп и жажда успеха» Майкл Д' Антонио заявил, что, по его мнению, эта фраза дает президенту ввести элемент интриги в свои слова. «Говорить «посмотрим», это, можно сказать, способ заявить, что в словах есть что-то подразумеваемое, что будет раскрыто в свое время», — отметил писатель.