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Паром Tiiu вернулся из Финляндии после ремонта

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Alar Truu / Õhtuleht

Курсирующий между материком и островом Хийумаа паром Tiiu, который в начале августа был отправлен на ремонт в Финляндию из-за сбоя в системе управления, вернулся в порт Рохукюла и вскоре снова начнет обслуживать пассажиров.

Член правления фирмы-оператора паромной переправы TS Laevad Март Лойк подтвердил изданию, что Tiiu вернулся в порт Рохукюла в среду и приступит к регулярным рейсам 14 сентября, пишет rus.err.ee со ссылкой на Hiiu Leht.

Паром в конце июля задел днищем морское дно, предположительно, из-за сбоя в системе управления, и 7 августа был отбуксирован в финский док Наантали для ремонта.

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