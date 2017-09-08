Паром Tiiu вернулся из Финляндии после ремонта

Член правления фирмы-оператора паромной переправы TS Laevad Март Лойк подтвердил изданию, что Tiiu вернулся в порт Рохукюла в среду и приступит к регулярным рейсам 14 сентября, пишет rus.err.ee со ссылкой на Hiiu Leht.

Паром в конце июля задел днищем морское дно, предположительно, из-за сбоя в системе управления, и 7 августа был отбуксирован в финский док Наантали для ремонта.