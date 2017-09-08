Паром Tiiu вернулся из Финляндии после ремонта
8 сентября 2017 г., 09:27
Курсирующий между материком и островом Хийумаа паром Tiiu, который в начале августа был отправлен на ремонт в Финляндию из-за сбоя в системе управления, вернулся в порт Рохукюла и вскоре снова начнет обслуживать пассажиров.
Член правления фирмы-оператора паромной переправы TS Laevad Март Лойк подтвердил изданию, что Tiiu вернулся в порт Рохукюла в среду и приступит к регулярным рейсам 14 сентября, пишет rus.err.ee со ссылкой на Hiiu Leht.
Паром в конце июля задел днищем морское дно, предположительно, из-за сбоя в системе управления, и 7 августа был отбуксирован в финский док Наантали для ремонта.