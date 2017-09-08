Жак Вильнев: Квята держат в "Торо Россо" только из-за его национальности

23-летний Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году. После сезона в "Торо Россо" его взяли в "Ред Булл", однако после четырех гонок отправили обратно в младшую команду, пишет Newsru.com.

По мнению ветерана "королевских гонок", Квят неплохо провел дебютный сезон в "Торо Россо", но затем словно уперся в какую-то стену. Ему удались две-три хорошие гонки, но при этом пилот балансировал на грани, испытывая серьезные психологические проблемы.

"Квят по-прежнему уступает в скорости своему партнеру Сайнсу и не делает ничего, кроме глупостей, - цитирует Вильнева "Матч ТВ". - Получает штрафы, говорит: "Посмотрим, что будет дальше", а в следующей гонке все опять по кругу. Он напоминает школьника, который снова и снова совершает необдуманные поступки. Он никогда не признает, что он виноват, и говорит: "Я не сделал ничего плохого". И как при таком отношении гонщик может стать лучше? Этого с ним и не происходит, он выступает на том же уровне, что и в дебютных гонках".

Действующий контракт Квята с "Торо Россо" рассчитан до конца нынешнего сезона. О новом соглашении стороны все еще не договорились.

Вильнев уверен, что россиянина держат в команде только из-за его национальной принадлежности. По политическим и медийным причинам им нужен российский гонщик. Но есть и другие российские пилоты, которые тоже заждались своей очереди.