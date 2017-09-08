Знаете их? В связи с кражей в нарвском ювелирном магазине полиция разыскивает двух мужчин

В связи с кражей в нарвском ювелирном магазине полиция разыскивает этих молодых мужчин.

В связи со вчерашней кражей, произошедшей в ювелирном магазине торгового центра «Астри» в Нарве, полиция просит помощи в установлении личности изображенных на фото двух молодых мужчин. Они говорили на русском языке, но с акцентом.