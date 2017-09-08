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Знаете их? В связи с кражей в нарвском ювелирном магазине полиция разыскивает двух мужчин

Rus.Postimees.ee
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В связи с кражей в нарвском ювелирном магазине полиция разыскивает этих молодых мужчин. | ФОТО: Politsei

В связи со вчерашней кражей, произошедшей в ювелирном магазине торгового центра «Астри» в Нарве, полиция просит помощи в установлении личности изображенных на фото двух молодых мужчин. Они говорили на русском языке, но с акцентом.

Их разыскивает полиция. | ФОТО: Politsei
Их разыскивает полиция. | ФОТО: Politsei

Полиция просит всех, кто располагает информацией об изображенных на фото мужчинах, или знает, где они могут находиться, позвонить по телефонам 357 6048, 5302 5532 или написать письмо на адрес электронной почты sergei.maslennikov@politsei.ee.

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