Знаете их? В связи с кражей в нарвском ювелирном магазине полиция разыскивает двух мужчин
8 сентября 2017 г., 14:05
В связи со вчерашней кражей, произошедшей в ювелирном магазине торгового центра «Астри» в Нарве, полиция просит помощи в установлении личности изображенных на фото двух молодых мужчин. Они говорили на русском языке, но с акцентом.
Полиция просит всех, кто располагает информацией об изображенных на фото мужчинах, или знает, где они могут находиться, позвонить по телефонам 357 6048, 5302 5532 или написать письмо на адрес электронной почты sergei.maslennikov@politsei.ee.