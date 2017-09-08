Бульвар Лагле в Таллинне закроется на ремонт

Длина реконструируемого участка составляет 115 метров, в результате реконструкции бульвар обретет проезжую часть пятиметровой ширины, что дает возможность движения в обоих направлениях, и двухметровой ширины асфальтированный тротуар. Созданы будут 35 стояночных мест для автомобилей. Обновится уличное освещение. Стоимость работ - 167 000 евро. Срок завершения - 3 ноября.

Во время работ улица будет закрыта для обычного движения, но местным жителям доступ к домам будет обеспечиваться