Розыск: мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся

Лев в пятницу в 9 утра в волости Ныва в деревне Ныммемаа вместе со своим другом ушел в лес за грибами. В лесу они разделились, а позже другу не удалось найти Льва. У мужчины не было с собой ни документов, ни телефона, поэтому нет возможности вычислить его местонахождения.

Полиция получила сообщение о пропаже Льва в 15.30, после чего сразу начались поиски. В них приняли участие полицейские, добровольцы с собаками и также вертолет. Сегодня утром поиски продолжились с полицией, добровольцами и спасательно-розыскной группой.

Приметы мужчины переданы всем полицейским патрулям, которые занимаются его поисками в уезде.

Лев среднего телосложения, его рост 170-175 см и у него седые волосы. Лев был одет в черную куртку, синие джинсы, резиновые сапоги и на голове коричневая кепка. Известно, что он использует слуховой аппарат, которые в лес с собой не взял.

Полиция просит всех, кто видел Льва или владеет какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефонам 5344 0788 или 112.