Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Когда в Эстонию придет кризис?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

Хотя нет оснований полагать, что экономический рост в ближайшее время затормозится, можно было бы на государственном уровне больше вкладывать в те предприятия, от которых рост сильнее всего зависит, пишет научный сотрудник Института инноваций и управления им. Рагнара Нурксе при ТТУ Эгерт Юузе.

Если в эстонской или мировой экономике не произойдет каких-либо чрезвычайно негативных событий, не оснований полагать, что экономический рост в ближайшее время затормозится, утверждает Юузе в Äripäev, добавляя, что скорее всего в следующем году из-за роста необлагаемого подоходным налогом минимума увеличится вклад внутреннего потребления в показатель роста, который до сих пор тянули инвестиции и экспорт.

Но, по словам Юузе, стоит оценить и риски, которые могут привести к следующему кризису, поскольку вопрос не в том придет ли он, а вопрос в том, когда он придет — мы не можем ничего поделать с цикличностью экономики. «К сожалению, многими рисками на местном уровне нельзя управлять или снижать их влияние, например, показатель процентной ставки Европейского Центрального банка, который влияет на экономическое положение взявших кредит и поведение потребителя, или развитие в Скандинавских странах, откуда наибольший спрос на эстонский экспорт и откуда материнские банки присылают своим местным представителям кредитную политику», - говорит Юузе.

Поэтому Юузе считает, что господдержка должна быть смещена на предприятия, которые могут вложить в рост экономики.

Читайте подробнее на портале Äripäev.

Наверх