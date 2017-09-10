Когда в Эстонию придет кризис?

Если в эстонской или мировой экономике не произойдет каких-либо чрезвычайно негативных событий, не оснований полагать, что экономический рост в ближайшее время затормозится, утверждает Юузе в Äripäev, добавляя, что скорее всего в следующем году из-за роста необлагаемого подоходным налогом минимума увеличится вклад внутреннего потребления в показатель роста, который до сих пор тянули инвестиции и экспорт.

Но, по словам Юузе, стоит оценить и риски, которые могут привести к следующему кризису, поскольку вопрос не в том придет ли он, а вопрос в том, когда он придет — мы не можем ничего поделать с цикличностью экономики. «К сожалению, многими рисками на местном уровне нельзя управлять или снижать их влияние, например, показатель процентной ставки Европейского Центрального банка, который влияет на экономическое положение взявших кредит и поведение потребителя, или развитие в Скандинавских странах, откуда наибольший спрос на эстонский экспорт и откуда материнские банки присылают своим местным представителям кредитную политику», - говорит Юузе.

Поэтому Юузе считает, что господдержка должна быть смещена на предприятия, которые могут вложить в рост экономики.

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