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Во Франции на вокзале расстреляли семью с детьми

Добавлены фото с места происшествия!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: FRANCOIS GUILLOT/AFP

На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двух детей, передает РИА "Новости"со ссылкой на Le Parisien.

ФОТО: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Инцидент произошел на железнодорожной станции города Нуайон в департаменте Уаз. Точно известно, что погибшие - местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет, пишет Newsru.

Данные о четвертой жертве разнятся. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал. Издание CourrierPicard утверждает, что женщину и детей убил глава семьи, а затем покончил с собой.

Место происшествия оцеплено, по периметру выставлена вооруженная охрана.

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