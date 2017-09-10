Во Франции на вокзале расстреляли семью с детьми
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10 сентября 2017 г., 17:56
На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двух детей, передает РИА "Новости"со ссылкой на Le Parisien.
Инцидент произошел на железнодорожной станции города Нуайон в департаменте Уаз. Точно известно, что погибшие - местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет, пишет Newsru.
Данные о четвертой жертве разнятся. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал. Издание CourrierPicard утверждает, что женщину и детей убил глава семьи, а затем покончил с собой.
Место происшествия оцеплено, по периметру выставлена вооруженная охрана.