Эксперт: оснащенные микрофоном камеры не решат проблему взяточничества на пунктах техосмотра

По мнению, руководителя пункта техосмотра Эдуарда Ридаля, проблема коррупции в этой отрасли является обоюдной, но чаще всего на деньги за ускоренный техосмотр намекают сами водители: "Владелец знает о неполадках в автомобиле, поэтому он осознанно идет на то, чтобы дать лишних 10-20 евро и пройти техосмотр в упрощенном порядке. Я думаю, если он осознанно это делает, нужно и его привлекать к ответственности".

По словам специалиста, сотрудники техосмотров работают на доверии, а камеры, которые хочет поставить на пунктах ТО Департамент шоссейных дорог, и без того имеются, так как их наличие даже прописано в договорах, но это не решит проблему, поскольку даже оснащенные микрофоном камеры не смогут увидеть всего, что происходит на станции ТО, пишет rus.err.ee.

По сигналу Департамента шоссейных дорог Эстонии записи с камер видеонаблюдения просматривают раза два-три в год, а также совершаются "контрольные закупки" в пунктах ТО.