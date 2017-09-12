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Каллас: Ансип сильно разочаровал

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SANDER ILVEST/

Депутат Европейского парламента Кая Каллас, считает, что Эстония и вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип стали разочарованием для Европейского Союза в вопросе подготовки законопроекта реформы авторского права.

«На Эстонию возлагались большие надежды со стороны прогрессивного мира и поэтому Ансип сильно разочаровал людей, которые знакомы с этой темой. Эстония тоже (разочаровала - ред.) – так как мы идем дорогой немецкого лобби», - сказала Каллас, сообщает портал ERR.

«От Эстонии много ждали именно в дигитальных вопросах, что мы сможем избежать разных проблем, но мы, скорее, им способствуем», - отметила она.

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