Совместные учения «Запад-2017» стартовали на территории России и Белоруссии

«Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач», - сказано в сообщении, которое цитирует NEWSru.

В нем также отмечается, что учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран.

Руководство маневрами осуществляют начальники генеральных штабов вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. В ходе учений российские и белорусские военные отработают совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач в составе региональной группировки войск (сил) (РГВ(С).

На шести полигонах - Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, расположенных на территории Республики Беларусь, и трех полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский на территории Российской Федерации - с воинскими частями и подразделениями РГВ(С) будут проведены розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО.

«Для подготовки органов военного управления вооруженных сил Союзного государства к предстоящему учению „Запад-2017“ с начала текущего года был проведен ряд совместных командно-штабных тренировок и учений. При разработке замысла учения учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов, а также совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь», - сообщает Минобороны РФ.

Основными целями учения называются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

По данным министерства, в учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь - около 7,2 тыс. чел., от вооруженных сил Российской Федерации - около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь - до 3 тыс. чел.). Также в маневрах задействовано до 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 10 боевых кораблей.

Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, сказано с сообщении российского оборонного ведомства.