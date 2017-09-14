Звонки с угрозами минирования по всей России могло устроить «ИГ»

В то же время источник «Интерфакса» сообщает, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины. По его данным, фонетический анализ сообщений позволил также сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству, передает NEWSru.

Шквал анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Правоохранительные органы получили более 100 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 областных центрах и республиканских столицах в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Везде проводилась массовая эвакуация людей.

Звонки с сообщениями о минированиях продолжаются в Москве, Петербурге и других российских городах

После небольшого перерыва звонки анонимов возобновились, пишет «Фонтанка». Пишут об оцеплении здания администрации Приморского района на улице Савушкина, 83, где находится районный суд.

Администрация Центрального района (Невский проспект, 174) была эвакуируирована вместе с МФЦ, расположенным в том же здании. Сообщения о минированиях получено около 20 адресам.

В Москве на данный момент угрозы поступили в отношении восьми учебных заведений, эвакуированы около девяти тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Волна звонков о минировании городских объектов захлестнула Москву накануне. Полиция была вынуждена эвакуировать несколько крупных торговых центров, железнодорожные вокзалы, ряд крупных университетов. Информацию об угрозе взрыва получили и в аэропорту Шереметьево, но там эвакуацию решили не проводить, ограничившись ужесточением мер безопасности. Кроме того, эвакуация производилась в связи с якобы заложенной бомбой на Красной площади.

В общей сложности в Москве было эвакуировано более 50 тысяч человек с не менее чем 100 объектов. В конечном счете, впрочем, ни одна угроза не подтвердилась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В Ленинском районе Саратова, по сообщению саратовского агентства FreeNews-Volga, были эвакуированы две школы. Утром из-за короткого замыкания уже была эвакуирована школа N102 на улице Шехурдина, а затем школа N 75. Позже в мэрии заявили, что эвакуация в 75-й школе была плановой и проходила в рамках месячника по гражданской обороне.