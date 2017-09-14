В конце сентября будет запущена автобусная линия Таллинн-Даугавпилс-Минск

В четверг, 14 сентября, директор фирмы Temptrans Юрий Егоров рассказал порталу Rus.ERR, что изначально линию планировалось открыть еще в мае, но это стало невозможным из-за возникших проблем бюрократического характера.

«По предложению нашего белорусского партнера автобус будет делать остановку и в Риге. То есть полный маршрут выглядит так: Таллинн-Пярну-Рига-Даугавпилс-Минск и, соответственно, то же самое в обратном направлении», - заметил Егоров.

Линия будет обслуживаться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, из Таллинна в Минск автобус будет отправляться в 16:30, из Минска в Таллинн - в 21:50.