Таави Аас: информация о том, что Таллинн запрещает катание на рулах, - ложная!

В сообщении «Актуальной камеры» говорилось, что запрет касается окрестностей монумента Освободительной войны на площади Вабадузе и т.н. дома Суперминистерства. «Это не соответствует действительности, - сказал Аас. - У Таллинна нет никаких намерений запрещать где-либо кататься на рулах. Особенно это касается частной земли вокруг Суперминистерства, которой Таллинн вообще распоряжаться не может. Запрещающие катание знаки там установил собственник, а не город Таллинн».

Он отметил также, что окрестности монумента Освободительной войны принадлежат АО Riigi kinnisvara («Государственная недвижимость»), которое действительно высказало такое желание. А вот, что касается одного из любимых мест катающихся - площади Вабадузе, то город Таллинн не видит возможности и необходимости запрещать там катание.

Аас напомнил, что знаки, запрещающие катание на рулах, с точки зрения закона, это не относящиеся к дорожному движению средства информации, разрешение на установку которых в защитной зоне дорог дает собственник дороги. Город Таллинн как собственник дорог разрешения на установку указанных знаков в поименованных местах не давал. Поэтому знаки, запрещающие катание на рулах, следует по требованию Таллиннского транспортного департамента устранить. За установку не относящегося к движению информационного средства без разрешения собственника законом предусмотрен штраф в размере до 3200 евро.