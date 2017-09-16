Правительство Исландии попало в педофильский скандал

Исландское правительство рухнуло, констатирует издание. Это случилось из-за очередного политического скандала - на этот раз, связанного с отцом премьер-министра Бьярни Бенедиктссона.

Проблема в спорной юридической практике, имеющей место в Исландии, - поясняется в публикации FT. Гражданин имеют право дать поручительство за другое лицо, ранее отбывавшее наказание за тяжкое преступление. В этом случа сведения о судимости этого преступника удаляются – таким образом, он «оказываются чистым».

Бенедикт Свейнссон – так зовут премьера отца Бьярни Бенедиктссона (в Исландии нет фамилий, но приняты отчества) дал такое поручительство за некоего Хьялти Сигурйона Хаукссона, который был осужден за многократное изнасилование своей падчерицы. «Рекомендательное письмо» держалось в тайне, но, как утверждают исландские СМИ, премьер-министр был в курсе того, что его отец «помиловал педофила».

Сам по себе поступок отца премьера с юридической точки зрения, возможно, и допустим, но с моральной точки зрения сомнителен. К тому же, он добивает репутацию премьера. Дело в том, что сам Бьярни Бенедиктссон фигурировал в так называемых Панамских архивах - вскрытой в прошлом году базы данных панамской компании Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев оффшорных компаний.

«Наш премьер-министр, имя которого фигурировало в «Панамских бумагах», два месяца скрывал, что его отец помиловал педофила», - констатировал в своем Twitter депутат исландского парламента от «Пиратской партии» Смайри Маккарти.

Добавим, что в биографии самого премьера Бенедиктссона присутствовал эпизод, не вполне приемлемый с точки зрения традиционной морали. В 2015 году стало известно, что Бьярни Бенедиктссон, примерный семьянин и отец четверых детей, зарегистрировался под именем IceHot1 на портале Ashley Madison, который называют «сайтом для внебрачных интрижек». Отвечая на публикации, Бенедиктссон заявил, что его жена также открыла аккаунт на этом сайте. Политик пояснил, что «им было просто любопытно».