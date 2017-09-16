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Задержан подозреваемый в совершении теракта в Лондоне

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Brian Minkoff / Caters News/Caters News Agency

В Британии задержали первого подозреваемого в связи с терактом на станции лондонского метрополитена. Скотленд-Ярд объявил о задержании в Дувре (графство Кент) молодого человека 18 лет.

По данным полиции, задержание было произведено на территории дуврского порта.

Никаких деталей о подозреваемом, помимо его возраста, пока не сообщается, пишет Newsru.

В полиции Дувра назвали арест подозреваемого значительным событием, которое ускорит ход расследования.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. Некоторые пострадали во время паники при попытке покинуть станцию. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Накануне террористическая организация "Исламское государство", взявшая на себя ответственность за взрыв, объявила, что осуществил его "отряд" террористов, а не экстремист-одиночка. Скотленд-Ярд накануне также заявлял о розыске подозреваемых.

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