Задержан подозреваемый в совершении теракта в Лондоне

По данным полиции, задержание было произведено на территории дуврского порта.

Никаких деталей о подозреваемом, помимо его возраста, пока не сообщается, пишет Newsru.

В полиции Дувра назвали арест подозреваемого значительным событием, которое ускорит ход расследования.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. Некоторые пострадали во время паники при попытке покинуть станцию. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Накануне террористическая организация "Исламское государство", взявшая на себя ответственность за взрыв, объявила, что осуществил его "отряд" террористов, а не экстремист-одиночка. Скотленд-Ярд накануне также заявлял о розыске подозреваемых.