На двух стульях: большинство депутатов Рийгикогу баллотируется на муниципальных выборах

В полном составе не участвует в местных выборах фракция Свободной партии, в которую входит восемь человек. Это принципиальная позиция политической силы, выступавшей против так называемого "Закона о двух стульев", пишет Rus.err.

Также пропустят ближайшие выборы безфракционные депутаты Маргус Цахкна и Марко Михкельсон, покинувшие в конце июня партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

Нет в избирательных списках и председателя парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва, а также Терье Трей (Партия реформ) и Майре Аунасте (IRL).

Получается, что баллотируются оставшиеся 88 парламентариев (29 ПР, 27 ЦП, 14 СДП, 12 IRL, 7 EKRE), все они баллотируются по спискам своих партий, кроме входящей в Центристскую фракцию Ольги Ивановой (была исключена из партии на этой неделе), идущей на выборы в столице Эстонии по списку "Союза Сависаара и "Делового Таллинна".