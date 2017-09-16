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На двух стульях: большинство депутатов Рийгикогу баллотируется на муниципальных выборах

Rus.Postimees.ee
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Заседание Рийгикогу. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Согласно новому законодательству, начиная с муниципальных выборов 2017 года депутаты Рийгикогу могут одновременно работать и в органе местного самоуправления. Баллотироваться на предстоящих 15 октября выборах решили 88 из 101 депутата парламента.

В полном составе не участвует в местных выборах фракция Свободной партии, в которую входит восемь человек. Это принципиальная позиция политической силы, выступавшей против так называемого "Закона о двух стульев", пишет Rus.err.

Также пропустят ближайшие выборы безфракционные депутаты Маргус Цахкна и Марко Михкельсон, покинувшие в конце июня партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).

Нет в избирательных списках и председателя парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва, а также Терье Трей (Партия реформ) и Майре Аунасте (IRL).

Получается, что баллотируются оставшиеся 88 парламентариев (29 ПР, 27 ЦП, 14 СДП, 12 IRL, 7 EKRE), все они баллотируются по спискам своих партий, кроме входящей в Центристскую фракцию Ольги Ивановой (была исключена из партии на этой неделе), идущей на выборы в столице Эстонии по списку "Союза Сависаара и "Делового Таллинна".

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