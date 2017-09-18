Спасатели эвакуировали девять человек из горящего дома
18 сентября 2017 г., 10:57
В воскресенье утром спасатели из Идаского спасательного центра эвакуировали девять человек из загоревшегося многоквартирного дома в Нарве.
В 9.45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре — на чердаке пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе произошло возгорание на площади 200 м2.
По словам пресс-секретаря спасательного центра, спасатели эвакуировали с верхнего этажа здания девять человек, ни один из них не пострадал. Пожар потушили к 10.16.