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Спасатели эвакуировали девять человек из горящего дома

BNS
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Спасатели за работой. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В воскресенье утром спасатели из Идаского спасательного центра эвакуировали девять человек из загоревшегося многоквартирного дома в Нарве.

В 9.45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре — на чердаке пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе произошло возгорание на площади 200 м2.

По словам пресс-секретаря спасательного центра, спасатели эвакуировали с верхнего этажа здания девять человек, ни один из них не пострадал. Пожар потушили к 10.16.

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