Спасатели эвакуировали девять человек из горящего дома

В 9.45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре — на чердаке пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе произошло возгорание на площади 200 м2.

По словам пресс-секретаря спасательного центра, спасатели эвакуировали с верхнего этажа здания девять человек, ни один из них не пострадал. Пожар потушили к 10.16.