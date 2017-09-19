Полиция хочет передать оформление мелких аварий страховщикам

Представители эстонской полиции утверждают, что фиксирование мелких аварий, в которых нет пострадавших людей - это пустая работа, которая съедает из госбюджета внушительную сумму. По этой причине государство хочет передать обязанность по оказанию подобных услуг страховым фирмам, однако фонд дорожного страхования считает это неразумным, поскольку при таком раскладе для общества эти услуги станут наоборот в разы дороже, передает Rus.ERR.
«Затраты Департамента полиции и погранохраны (PPA) на ДТП, в которых никто не пострадал, оцениваются в 4 млн евро. В эту сумму входят зарплаты полицейских и прочие прямые расходы», - сказала представитель полиции Сирле Лойго, отметив, что подобными случаями занимается ряд сотрудников правоохранительных органов, патрульные полицейские, а также сотрудники колл-центра.
Руководитель эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Март Йессе считает передачу обязанностей страховой фирме неразумной: «На первый взгляд такое предложение действительно выглядит целесообразным, но если копнуть глубже, то становится очевидным, что полученная прибыль будет значительно ниже возникших убытков».
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