Полиция хочет передать оформление мелких аварий страховщикам

«Затраты Департамента полиции и погранохраны (PPA) на ДТП, в которых никто не пострадал, оцениваются в 4 млн евро. В эту сумму входят зарплаты полицейских и прочие прямые расходы», - сказала представитель полиции Сирле Лойго, отметив, что подобными случаями занимается ряд сотрудников правоохранительных органов, патрульные полицейские, а также сотрудники колл-центра.

Руководитель эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Март Йессе считает передачу обязанностей страховой фирме неразумной: «На первый взгляд такое предложение действительно выглядит целесообразным, но если копнуть глубже, то становится очевидным, что полученная прибыль будет значительно ниже возникших убытков».

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