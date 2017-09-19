В Северном море нашли подлодку времен Первой мировой войны с погибшей командой внутри

О находке рассказали на пресс-конференции губернатор бельгийской провинции Западная Фландрия Карл Декалуве и исследователь Томас Термоте. По их словам, это одиннадцатая подлодка, найденная в бельгийских водах. Из всех находок это судно отличается наилучшей сохранностью, передает Newsru.com.

Подлодка находится на глубине около 30 метров. Ее точное местоположение не обнародуется, чтобы туда не приплывали любители, которые могут повредить находку.

"В таких подлодках обычно были 22 члена экипажа и командир", - отметил Декалуве. Ученые полагают, что тела моряков еще находятся внутри. "Все люки заперты. Это указывает на то, что лодка не была обнаружена ранее, и на то, что 23 человека из погибшего экипажа все еще закрыты там", - сообщил он.

Наиболее повреждена носовая часть подлодки. Две трубы торпедного аппарата были найдены лежащими отдельно от обломков, добавляет Би-би-си.

Причины крушения неизвестны, однако характер повреждений на носовой части указывает на то, что лодка подорвалась на мине. Исследователи полагают, что речь идет о подлодке UB-II, которые строились в 1915-1916 годах и могли погружаться на глубину около 50 метров. Однако субмарина может оказаться US-27, UB-29 или UB-32.

Потопленными считаются 15 из 19 немецких субмарин во Фландрии, и находка поможет прояснить судьбу 23 человек, считающихся пропавшими без вести.