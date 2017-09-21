Видео: Дональд Трамп опростоволосился, выдумав новую страну в Африке

«В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», — прокомментировал хозяин Белого дома ситуацию со здравоохранением в странах Африки. Видеозапись его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

Как отмечает издание, скорее всего американский лидер имел в виду Намибию или же Гамбию.

Впоследствии выяснилось, о какой конкретно стране говорил Трамп. В тексте речи президента, которую опубликовал Белый дом, Намбия была заменена на Намибию.

Это не первый раз, когда у Трампа возникают проблемы с произношением названий африканских государств. Так, во время президентской кампании 2016 года он неправильно поставил ударение в слове Танзания.