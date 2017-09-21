Э-испуг обошел жителей Эстонии стороной

Исследование Kantar Emor по заказу Postimees и BNS было проведено после того, как общественности стало известно об ошибке в чипе ИД-карты. К опросе, прошедшем 8-14 сентября, были привлечены 1468 жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет, у которых спросили, какие действия в Интернете они считают необходимыми. Тот же вопрос Emor задавал и в апреле.

Если в апреле нужной возможность электронного голосования считали 66,8 процента жителей Эстонии, то в сентябре этот показатель составил 63,8 процента. При этом против э-выборов в апреле высказались 27,6 процента, а в сентябре 31,8 процента участников опроса. Остальные ответить отказались.

Больше всего трусят малообразованные

Руководитель исследований Emor Айвар Воог считает изменения маргинальными: «Увеличение риска для безопасности больше ощущают женщины и малообразованные жители Эстонии». Он добавил, что отношение к э-выборам в большей степени зависит от того, какую партию человек поддерживает: «Почти половина сторонников EKRE и Центристской партии считают такую возможность ненужной. Поскольку сторонниками Центристской партии в большей степени являются неэстонцы, то и их отношение к э-выборам критичное».

Для сравнения, почти сто процентов жителей страны считают необходимыми э-банки и э-maksuamet. «Таким образом, отношение к этой деятельности не зависит от социально-демографических показателей»,- добавил Воог. Э-банки в апреле считали необходимыми 99,4, а в сентябре – 98,9 процента участников опроса. В плане e-maksuamet результаты были соответственно 98,4 и 97,2 процента.

«Сразу после (обнаружения риска в безопасности карт – ред.) ожидался более крепкий удар»,- оценил отношение к э-выборам старший научный сотрудник технологических исследований Тартуского университета Михкель Солвак.

Он припомнил, как в мае 2014 года, незадолго до выборов в Европарламент, Таллиннская городская управа пригласила на разговор Алекса Халдермана из Мичиганского университета, который пришел к выводу, что такие выборы настолько небезопасны, что от них нужно немедленно отказаться. «СМИ подали это очень грозно. Эксперты сделали много для того, чтобы объяснить, что его утверждения некомпетентны», - рассказал Солвак.

У ученых Тартуского университета шла работа над исследованием, в котором, в числе прочего, проводился опрос на тему: доверяют ли люди голосованию в Интернете. Опрос проводился через фирму Turu-uuruingute AS и были опрошены несколько тысяч избирателей, имеющих право голоса на Евровыборах. После пресс-конференции Халдермана доверие к э-выборам еще больше снизилось – по десятибалльной системе с семи до пяти. Но через пару дней оно вновь вернулось на прежний уровень.

Влияющее на доверие нападение

«В случае э-выборов так, что есть большая компания, которая доверяет и сильно, и есть маленькая компания, которая не доверяет абсолютно. Людей, находящихся между ними совсем мало», - сказал ученый. Те, у кого доверие высоко, читая новости о риске в безопасности ИД-карт, отнеслись к ним так, что проблемой занимаются, и организовать масштабное нападение было крайне сложно.

«Ту компанию, чья доверенность на нуле, так и так нельзя убедить ни в чем», - добавил он.

Во время прежних выборов возможность электронного голосования использовала примерно треть участников опроса. Во время выборов в Рийгикогу 2015 года доля э-избирателей составила 30,5 процента от всех проголосовавших. Во время евровыборов 2014 года таких было 31,3 процента, а во время местных выборов 2013 года 21,2 процента.

«Может быть, доля э-избирателей в Эстонии больше не увеличится, электронную идентификацию используют около 50 процентов обладателей ИД-карт. Треть голосов уже отдается электронным образом, но определенная компания так и будет подавать голос на бумаге», - предположил Солвак.

Премьер-министр, центрист Юри Ратас сообщил на организованной 5 сентября пресс-конференции о риске для безопасности чипа ИД-карт и посоветовал людям пользоваться mobiil-ID. Возможный риск касался карт, выданные с середины октября 2014 года, и таких в стране около 750 000. В то же время эксперты заверили, что угроза существует только теоретически и взлом кода карт по некоторым оценкам стоит почти 60 миллиардов евро.

Избирательная комиссия решила, что в этом году э-голосование состоится. 12 сентября выяснилось, что Департамент государственных инфосистем уже нашел возможное решение данной проблеме.