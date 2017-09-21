Google объявила о покупке части бизнеса HTC более чем за миллиард долларов

Сообщается, что сумма сделки составит 1,1 млрд долларов США, а закрыть ее планируется в начале 2018 года, если она будет одобрена регуляторами. По условиям соглашения, сотрудники купленного подразделения HTC перейдут в Google. Кроме того, Google получит неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность HTC. Тайваньская компания при этом продолжит производство собственных смартфонов, пишет Newsru.com.

По данным, которые приводит Reuters, на устройства Pixel и Pixel XL приходится до 20% от общего объема отгрузок смартфонов, произведенных HTC. Ранее стало известно, что 4 октября этого года Google планирует представить смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL. По предварительным данным, первый аппарат выпустит HTC, а вторую модель будет выпускать LG.

Напомним, слухи о сделке между Google и HTC появились накануне. Так, о ней сообщил известный блогер Эван Бласс, специализирующийся на публикации утечек о различных гаджетах, сославшись на полученную копию внутреннего письма сотрудникам HTC с приглашением на некую встречу, посвященную сделке с Google. Косвенным подтверждением слухов о сделке служило и заявление Тайваньской биржи о приостановке торговли акциями HTC начиная с 21 сентября.

По данным аналитической компании IDC, доля HTC на мировом рынке смартфонов в 2016 году составила 0,9%, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 8,8%. С тех пор акции тайваньской компании упали в цене на 94%.

Отметим, что в 2011 году Google объявила о покупке компании Motorola за 12,5 млрд долларов, однако уже через два года бизнес за исключением части патентов и технологий был продан китайской Lenovo за 2,9 млрд долларов.