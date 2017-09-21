Фото: еж в подушке гостиничного номера испортил отдых туристам

В Китае в одном из номеров местных отелей гостившая в нем девушка стала жертвой ежа, спрятавшегося в подушке, передает South China Morning Post. Девушка не заметила животное и села на подушку, пожалев об этом мгновенно.

Издание сообщает, что инцидент произошел в отеле в Сиани, куда четверо постояльцев вернулись после прогулки.

Они заметили на кровати какое-то темное пятно, однако не придали ему значения. В итоге, ранения девушки были настолько серьезными, что трое гостей пошли разбираться с менеджером отеля и даже ввязались в драку. Разнимать обоих прибыли на место полицейские.

В настоящее время ведется проверка и поиски виновного в случившемся.