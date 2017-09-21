МВД России: за контрабанду наркотиков из Эстонии восемь человек предстанут перед судом

Один из участников организованной группы, обладающий знаниями в области компьютерных технологий, через сеть «Интернет» организовал поставку крупных партий наркотических средств в Свердловскую, Ленинградскую области, г. Екатеринбург и г. Санкт-Петербург, с целью их последующего сбыта.

Пересылку наркотических средств в указанные регионы участники организованной группы осуществляли посредством использования услуг транспортно-экспедиционных компаний. Передача наркотиков потребителям происходила через тайники-закладки.

В целях конспирации, координация преступных действий между участниками организованной группы происходила с использованием интернет-мессенджера, а также посредством передачи и обмена сообщениями с использованием сети Интернет и операторов сотовой связи.

Обвиняемые полностью изобличены в содеянном и дали признательные показания.

"К уголовной ответственности привлечены 8 активных участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы. В ходе следствия проведено значительное количество трудоемких судебных экспертиз, допросов свидетелей и иных следственных и процессуальных действий в различных регионах Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Московский городской суд", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.