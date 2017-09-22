В Эстонии в пятницу в десятый раз отмечается День сопротивления

В честь этого события, по устоявшейся традиции, учащиеся 21 Таллиннской школы в 7.05 утра поднимут на башне «Длинный Германн» государственный флаг.

В 9 часов представители студенчества и министр Кайя Ива возложат венки к подножию памятника участникам Освободительной войны от народа Эстонии.

В 9.30 утра министр Кайя Ива и представители академических студенческих организаций посетят место захоронения на таллиннском некрополе Метсакальмисту руководителя правительства Эстонии в 1944 году Отто Тифа и зажгут свечи на его могиле.

В 18.45 студенческие академические организации примут участие в шествии, которое завершится в 19 часов на площади Вабадузе манифестацией.

22 сентября 1944 года в Таллинн, из которого к этому времени ушли немецкие войска, вступили советские войска. У власти с 18 сентября находилось правительство Отто Тифа, а на башне Длинный Герман развевался поднятый им сине-черно-белый флаг.

Советские войска заменили эстонский триколор красным флагом. Немецких войск в городе уже не было и сопротивление советским войскам оказывали вернувшиеся из Финляндии немногочисленные эстонские добровольцы.

По свидетельству историков, 21-я Таллиннская школа сыграла свою роль в том, что в июне 1940 года оккупированная Советским Союзом Эстония отказалась от молчаливого подчинения чужой власти.

Летом 1940 года школа на улице Рауа стала временным домом для батальона связи эстонской армии. Именно там солдаты Эстонской Республики провели свою единственную битву Второй мировой войны.

Государственный праздник — День сопротивления и День правительства Отто Тифа отмечается в Эстонии по решению Рийгикогу уже десятый год подряд.

Ветераны Красной Армии и часть русскоговорящего населения Таллинна отмечают 22 сентября как дату освобождения столицы Эстонии от немецких оккупантов.