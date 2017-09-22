Миксер: страны должны активнее участвовать в защите прав коренных народов

«Принятая десять лет назад Генеральной ассамблеей ООН декларация в защиту прав коренных народов не принесла ожидаемых результатов. Мы по-прежнему видим пробелы в защите прав коренных народов. Во многих государствах не уважают экономические, социальные и культурные права коренных народов. Кроме того, во многих регионах мира ухудшилось положение защитников прав человека коренных народов», - сказал Миксер.

Министр призвал страны к полному соблюдению декларации. «Я убежден, что коренные народы повышают многообразие мира и обогащают нашу культуру. Эстонцы, принадлежащие к финно-угорскому сообществу, также обладают уникальным языком и особенными традициями, которые следует беречь и защищать. Это основа наших корней и происхождения», - передал МИД слова Миксера.

В ходе последовавшей за дискуссией презентации культурной программы коренных народов посол при ООН Свен Юргенсон сказал, что, хотя мир во многом стал больше, он не должен становиться меньше и беднее в культурном отношении. «Мы должны помнить, что подлинным богатством мира является культурное многообразие и что сохранность этого наследия является нашей общей ответственностью», - сказал посол.

К коренным народам относится более 370 млн человек, проживающих примерно в 90 странах. Это менее пяти процентов населения мира, но 15 процентов из них проживают в экстремальных условиях и на повседневной основе сталкиваются с дискриминацией и серьезными нарушениями прав человека, сообщил МИД.