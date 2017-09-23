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Фото: хакеры научились удаленно блокировать iPhone

Rus.Postimees.ee
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iPhone 7. | ФОТО: REGIS DUVIGNAU/REUTERS/SCANPIX

Хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию "найти мой iPhone" в iCloud, передает Forklog.

Отмечается, что для разблокировки преступники требуют выкуп в биткоинах. Информацию о заблокированных таким образом устройствах подтверждают и пользователи Twitter: единственное, что они видят, это экран блокировки с требованием заплатить 0.01 BTC в качестве выкупа.

Пока остается неясным, как именно хакеры получили доступ к функции "найти мой iPhone", но, скорее всего, это могло произойти в результате слива информации о пользовательских данных в iCloud. Кроме того, независимо от того, есть ли у пользователя двухэтапная аутентификация, хакеры, имея доступ к паролям, просто блокируют устройство через iCloud.

Специалисты по безопасности рекомендуют пользователям как можно быстрее отключить опцию "найти мой iPhone". В случае обнаружения проблемы также рекомендуется обратиться в службу поддержки Apple, хотя ее разрешение и может занять время. Так, один из упомянутых выше пользователей сообщил, что решение было найдено только через двое суток.

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