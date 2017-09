Фото: хакеры научились удаленно блокировать iPhone

Отмечается, что для разблокировки преступники требуют выкуп в биткоинах. Информацию о заблокированных таким образом устройствах подтверждают и пользователи Twitter: единственное, что они видят, это экран блокировки с требованием заплатить 0.01 BTC в качестве выкупа.

Y'all my MacBook been locked and hacked. Someone help me @apple @AppleSupport pic.twitter.com/BE110TMgSv