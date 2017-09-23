Фото: нетерпеливые водители мешали жителям Эстонии прославиться на весь мир

Мотоциклисты пытались выстроить самую длинную цепочку из мотоциклов в истории. Для этого расстояние между мотоциклами не должно было превышать пяти метров.

К сожалению, нетерпеливые водители во время попытки установить рекорд вклинивались между мотоциклистами. На данный момент организаторы мероприятия не могут сказать, будет рекорд засчитан или нет.

Был ли поставлен мировой рекорд в Пярну будет известно после того, как судьи Гиннесса просмотрят видео с дрона, который зафиксировал всю поездку. На это потребуется время.

Колонна из 2500 мотоциклистов должна была проехать 4,2 километра от Пярну до Хаапсалуского шоссе и побить прошлый мировой рекорд, когда колонна из 1100 мотоциклистов проехала 3,2 километра. Рекорд удастся установить, если расстояние между хотя бы 1101 мотоциклистами в колонне не превышало пяти метров.

Все участники должны были быть на мотоциклах, другие средства передвижения не допускались.