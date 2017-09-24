В Германии проходят парламентские выборы

Германия - парламентская демократия, федеральное правительство формируется на основе большинства в бундестаге. Правящий блок ХДС/ХСС, судя по опросам, не наберет более 50% голосов. И союзникам Меркель потребуется помощь одной или даже двух партий, чтобы создать действенную коалицию, сообщает портал Newsru.com.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5% голосов избирателей. Согласно результатам исследования, проведенного перед выборами социологическим институтом INSA, за партийный союз Меркель готовы отдать свой голос 34% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца - 21%. На третьем месте - правая "Альтернатива для Германии" с 13%. Оказать поддержку "Левым" готовы 11% респондентов, свободным демократам - 9% и "Зеленым" - 8%.

Избирательные участки открыли двери в 8:00 (9:00 по Москве) и закроются в 18:00 (19:00 по Москве). В это же время появятся результаты экзит-поллов - опросов избирателей на выходе из участков.

АдГ - "нацисты" в парламенте

Первые два места, если социологи в этот раз не ошиблись, предрешены. Но важно как раз третье.

По всей вероятности, со второй попытки в бундестаг попадет "Альтернатива для Германии" (АдГ) - партия, которая была создана только в 2013 году, но успевшая с тех пор громко заявить о себе. АдГ изначально позиционировала себя как партию правоконсервативную и евроскептическую, но после смены руководства наблюдатели чаще всего называют ее националистической и правопопулистской.

Но каким бы ни был успех "Альтернативы", шансов попасть в правительство на этот раз у нее нет. Остальные партии заранее отказались вести с АдГ коалиционные переговоры, во многом из-за ее имиджа. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что с приходом в парламент АдГ там снова - впервые после окончания Второй мировой войны - будут сидеть "настоящие нацисты".

В зависимости от успеха "Альтернативы", депутаты от этой партии получат определенное количество мест в наблюдательных советах ведущих неправительственных организаций, а также в немецкой делегации в ПАСЕ и даже в Парламентской ассамблее НАТО.

Поиск союзников

Фактор третьего места имеет большое значение в случае создания так называемого правительства "большой коалиции" - объединения христианских демократов и социал-демократов. Тогда третья по числу мандатов партия становится основной оппозиционной и получает главные инструменты оказания давления на правительство, например, возможность направлять депутатские запросы, на которые власти обязаны отвечать. Лидерам оппозиции также гарантируют председательство в большинстве постоянных комитетов бундестага, включая комитет по бюджету.

Христианские демократы во главе с Меркель, у которых победу уже не отнять, получат мандат на создание правящей коалиции. Какой будет эта конфигурация - пока неясно, и есть три наиболее вероятных варианта.

"Большой коалицией" называют объединение ХДС/ХСС и СДПГ - которые должны стать лидерами голосования.

Второй вариант - объединение христианских демократов и либералов из СвДП.

Третий - ХДС/ХСС с либералами и "зелеными".

Решающее значение на конфигурацию будущей коалиции может оказать результат СДПГ. Как отмечает DW, после оглушительных провалов социал-демократов на выборах во Франции, Греции и Австрии низкий результат СДПГ в Германии будет восприниматься или как просто неудачное выступление немецкой партии, или как значительно более серьезный кризис всего социал-демократического движения в Европе.

В воскресенье в одной из самых популярных газет Германии Bild am Sonntagопубликовано обращение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он выразил уверенность, что ранее никогда так отчетливо, как в этом году, не ощущалось, что на карту поставлены "будущее демократии, будущее Европы". Он указал, что избирать - это право каждого гражданина Германии, но с его точки зрения, это еще и обязанность.