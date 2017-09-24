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Процесс регистрации рождения и смерти человека существенно изменится

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Правительство Эстонии приняло решение уменьшить бюрократию при регистрации рождения или смерти человека – в будущем обе эти процедуры можно будет осуществить, не посещая госучреждения, сообщает Rus.err.ee.

«Для простых граждан жить будет легче, так как будет меньше бюрократии. Для того, чтобы зарегистрировать рождение ребенка нужно физически прийти в департамент местного самоуправления. В будущем это можно будет сделать в интернете», - заявил «Радио 4» министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт.

Он отметил, что правительство также хочет уменьшить бюрократию при регистрации смерти за счет того, что больницы, которые регистрируют факт смерти, будут сами отправлять информацию в другие ведомства.

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