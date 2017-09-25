Фото: только посмотрите, какая роскошная квартира прячется в типовом панельном доме в Мустамяэ

Типовая планировка квартир в панельных домах устраивает далеко не всех, поэтому в последнее время их часто перестраивают или обставляют так, что сразу и не поймешь, что это постройка советского времени.
Примером служит расположенная на улице Кескузе в Мустамяэ квартира, пишет портал Kodu.
Фото: KV.EE
В глаза бросаются современные дизайнерские решения. Создан роскошный интерьер, к которому часто прибегают в современном строительстве. В качестве освещения гостиной комнаты используется светодиодная лента, стены украшают зеркала.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Интерьер кухни, где все хорошо продумано, выглядит богато. Ванная и туалет также выполнены с претензией на роскошь и оригинальность. Важную роль играют светильники.
Фото: KV.EE
А вам нравится такая квартира? Подходит ли такое оформление для квартиры в обычном панельном доме?