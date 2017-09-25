Фото: только посмотрите, какая роскошная квартира прячется в типовом панельном доме в Мустамяэ

Примером служит расположенная на улице Кескузе в Мустамяэ квартира, пишет портал Kodu.

Фото: KV.EE

В глаза бросаются современные дизайнерские решения. Создан роскошный интерьер, к которому часто прибегают в современном строительстве. В качестве освещения гостиной комнаты используется светодиодная лента, стены украшают зеркала.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Интерьер кухни, где все хорошо продумано, выглядит богато. Ванная и туалет также выполнены с претензией на роскошь и оригинальность. Важную роль играют светильники.

Фото: KV.EE

А вам нравится такая квартира? Подходит ли такое оформление для квартиры в обычном панельном доме?