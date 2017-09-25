Глава МИД КНДР: Трамп объявил нам войну

«Весь мир должен четко помнить, что именно США объявили войну нашей стране», — заявил Ли Ен Хо. Он также отметил, что руководство КНДР будет рассматривать все варианты ответа США, сообщает Газета.ru.

Позже он добавил, что вооруженные силы Северной Кореи имеют право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже когда те находятся вне ее воздушного пространства.

«Раз США объявили войну нашей стране, у нас будет полное право принимать ответные меры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны», — сказал он.