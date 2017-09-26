Мэру Нарвы предложили навсегда уехать в родной Тарту

Член Центристской партии и процентристкой фракции «Единая Нарва» в городском собрании Алексей Мяги с трибуны заявил, что мэр Тармо Таммисте городу не нужен. Это на фоне того, что правящие в Нарве однопартийцы избирают Таммисте мэром регулярно аж с 2002 года. Правда, на местных выборах Таммисте стабильно получает немногим более трехсот голосов избирателей, что само по себе показывает довольно скромную популярность столь опытного градоначальника.

Алексей Мяги, в прошлом член Народного союза, проводил с 2016 года большую исследовательскую работу относительно командировок Таммисте, и, разочаровавшись выводами, на последнем заседании горсобрания нынешнего созыва в прошлый четверг предложил мэру уехать из Нарвы. «Я предлагаю всем помочь господину Таммисте собрать свой чемодан и пожелать ему в последней командировке в один конец хорошей дороги в свой родной город - Тарту. Нарве нужен новый мэр! Уверен, в городских учреждениях достаточно инициативных, образованных нарвитян, со знанием государственного языка и опытом управления, искренне болеющих за город, готовых взять на себя ответственность и изменить ситуацию в лучшую сторону. Нарвой должны управлять нарвитяне!» - заявил с трибуны Мяги сидящему в пяти метрах от него Таммисте.

«Вам не стыдно, господин Таммисте?» - спросил заявитель по ходу доклада. Мэр отрицательно покачал головой. «Я так и думал», - заметил докладчик.

По данным, собранным Алексеем Мяги, количество командировок и поездок за пределы Нарвы со стороны Таммисте составило с декабря 2015 по сентябрь 2017 года - 95, из них 54 состоялись в 2016 году и 40 в 2017 году по состоянию на сентябрь. Исключая отпускной период, вышло в среднем 4,5 командировки (поездки) в месяц в 2016 году и 5 в 2017-м. Продолжительности поездок были в 2016 году 1-6 дней, в 2017 году -1-8 дней.

Мяги скрупулезно подсчитал, что мэр проводит в командировках 33-38 процентов рабочего времени. Исключение, по словам исследователя, составили в 2016 году май (61% рабочего времени), июнь (61%), сентябрь (47%), октябрь (47%), а в 2017 году - май (61%) и август (57%).

«В апреле прошлого года господин Таммисте отправился в очередную поездку в Санкт-Петербург, но не на встречу или совещание, как он обычно указывает в своих приказах, а на туристическую ярмарку под названием „Отдых без границ“», - двусмысленность данного названия Мяги подчеркнул особо. - Господин Таммисте пробыл на этой ярмарке три дня, внимательно выслушивая советы консультантов, после чего, вернувшись в Нарву, стал реализовывать на практике приобретенный опыт: количество его командировок уже в последующие месяцы возросло вдвое! (…) География поездок впечатляет, уверен, ему позавидовали бы не только депутаты Рийгикогу и министры, но и сама Керсти Кальюлайд».

«Разумеется, с таким напряженным графиком поездок у нашего мэра нет времени для решения городских проблем, его абсолютно не волнует, например, то, что более трети автобусных остановок не имеют полного расписания, а чиновники уже год спорят с автобусной фирмой, выясняя, кто из них обязан его вывешивать», - добавил он.