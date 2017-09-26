Мэру Нарвы предложили навсегда уехать в родной Тарту

Мэру Нарвы Тармо Таммисте однопартиец-центрист публично предложил сложить чемодан и навсегда уехать в родной Тарту. Озвученная претензия - страсть к командировкам якобы в ущерб городским делам. Одновременно предложен новый кандидат в мэры приграничного города.
Член Центристской партии и процентристкой фракции «Единая Нарва» в городском собрании Алексей Мяги с трибуны заявил, что мэр Тармо Таммисте городу не нужен. Это на фоне того, что правящие в Нарве однопартийцы избирают Таммисте мэром регулярно аж с 2002 года. Правда, на местных выборах Таммисте стабильно получает немногим более трехсот голосов избирателей, что само по себе показывает довольно скромную популярность столь опытного градоначальника.
Алексей Мяги, в прошлом член Народного союза, проводил с 2016 года большую исследовательскую работу относительно командировок Таммисте, и, разочаровавшись выводами, на последнем заседании горсобрания нынешнего созыва в прошлый четверг предложил мэру уехать из Нарвы. «Я предлагаю всем помочь господину Таммисте собрать свой чемодан и пожелать ему в последней командировке в один конец хорошей дороги в свой родной город - Тарту. Нарве нужен новый мэр! Уверен, в городских учреждениях достаточно инициативных, образованных нарвитян, со знанием государственного языка и опытом управления, искренне болеющих за город, готовых взять на себя ответственность и изменить ситуацию в лучшую сторону. Нарвой должны управлять нарвитяне!» - заявил с трибуны Мяги сидящему в пяти метрах от него Таммисте.
«Вам не стыдно, господин Таммисте?» - спросил заявитель по ходу доклада. Мэр отрицательно покачал головой. «Я так и думал», - заметил докладчик.
По данным, собранным Алексеем Мяги, количество командировок и поездок за пределы Нарвы со стороны Таммисте составило с декабря 2015 по сентябрь 2017 года - 95, из них 54 состоялись в 2016 году и 40 в 2017 году по состоянию на сентябрь. Исключая отпускной период, вышло в среднем 4,5 командировки (поездки) в месяц в 2016 году и 5 в 2017-м. Продолжительности поездок были в 2016 году 1-6 дней, в 2017 году -1-8 дней.
Мяги скрупулезно подсчитал, что мэр проводит в командировках 33-38 процентов рабочего времени. Исключение, по словам исследователя, составили в 2016 году май (61% рабочего времени), июнь (61%), сентябрь (47%), октябрь (47%), а в 2017 году - май (61%) и август (57%).
«В апреле прошлого года господин Таммисте отправился в очередную поездку в Санкт-Петербург, но не на встречу или совещание, как он обычно указывает в своих приказах, а на туристическую ярмарку под названием „Отдых без границ“», - двусмысленность данного названия Мяги подчеркнул особо. - Господин Таммисте пробыл на этой ярмарке три дня, внимательно выслушивая советы консультантов, после чего, вернувшись в Нарву, стал реализовывать на практике приобретенный опыт: количество его командировок уже в последующие месяцы возросло вдвое! (…) География поездок впечатляет, уверен, ему позавидовали бы не только депутаты Рийгикогу и министры, но и сама Керсти Кальюлайд».
«Разумеется, с таким напряженным графиком поездок у нашего мэра нет времени для решения городских проблем, его абсолютно не волнует, например, то, что более трети автобусных остановок не имеют полного расписания, а чиновники уже год спорят с автобусной фирмой, выясняя, кто из них обязан его вывешивать», - добавил он.
Затем в комментарии корреспонденту Rus.Postimees Алексей Мяги подчеркнул, что эту проблему растрат он поднимал и в более узком, закрытом кругу: «Я очень надеялся, что господин мэр как-то исправит ситуацию и будет более скромен в выборе поездок, которые он предпринимал, но ситуация ухудшилась».
Невзирая на так называемую партийную дисциплину, Алексей Мяги считает, что Тармо Таммисте - абсолютно неподходящий кандидат в мэры Нарвы от Центристской партии после выборов. Лично он хотел бы видеть кандидатом в градоначальники малоизвестного для широкой публики Игоря Ширая.
Игорь Ширай, в прошлом десятилетии бывший, как и сам Мяги, членом Народного союза Эстонии, уже много лет возглавляет канцелярию Нарвского городского собрания и зарекомендовал себя как специалист, прекрасно разбирающийся в вопросах организации местного самоуправления вообще, и в частности знающий подноготную дел в Нарве.
Мяги сообщил, что кандидатура Игоря Ширая на должность мэра якобы обсуждалась, однако не была поддержана, когда в Нарвском горсобрании в 2015 году формировалась новая процентристская фракция «Единая Нарва». А в этом году, как добавил Мяги, представление Таммисте в качестве кандидата в мэры от избирательного списка центристов с однопартийцами как раз не обсуждалось. «По крайней мере, при мне это никогда не озвучивалось», - уточнил он.
Упомянутый Игорь Ширай рассмеялся, когда узнал от корреспондента, что Алексей Мяги считает его наилучшим кандидатом в мэры Нарвы. Ширай напомнил, что он не является депутатом, не баллотируется в горсобрание - и комментировать тут совершенно нечего.
Публично говорить об этом не хочет и сам виновник обсуждения - мэр Нарвы Тармо Таммисте: «Еще не хватало, чтобы я это начал комментировать», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос Rus.Postimees. Затем Таммисте сказал, что выступление Мяги будет рассмотрено на партийном уровне. «Но я не буду обсуждать это с широкой публикой», - повторил он.
Зампредседателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм считает, что выступление Алексея Мяги в зале городского собрания - образец неподходящего поведения члена партии, и оно обязательно будет обсуждаться правлением округа. «Заявление о созыве правления мне написал Тармо Таммисте, и раз член правления это требует, то мы это обязательно сделаем», - Тамм подтвердил, что мэр Нарвы таким образом отреагировал на публичное выступление однопартийца.
Тамм признал, что выдвижение кандидатуры действующего градоначальника Тармо Таммисте в будущие мэры их партией действительно не обсуждалось, чем и недоволен Алексей Мяги. Парторганизатор напомнил, что данный вопрос обсуждается в Нарве обычно уже после выборов, в зависимости от их результата. «Но это все не значит, что можно так поступать в отношении действующего мэра», - уточнил Тамм. «Это высказывание со стороны Мяги было перебором. И это было неожиданностью для всех, потому что такие вещи предварительно обговариваются внутри и такие высказывания требуют тщательного анализа», - Тамм уверяет, что в последние месяцы Мяги не поднимал на внутрипартийном или фракционном уровне беспокоящую его тему о командировках мэра.
Нарвский округ центристов, почти безраздельно правящих в приграничном городе, строго говоря, поначалу действительно не собирался называть никаких кандидатов в мэры до исхода выборов. Однако сделать это пришлось почти экспромтом, когда глава партии Юри Ратас в августе приехал к однопартийцам в Ида-Вирумаа и сказал, что кандидаты на первые посты в самоуправлениях должны быть заранее представлены избирателям - по примеру Йыхви, где во главу местной исполнительной власти центристы выдвинули Мартина Репинского. Тогда вскоре и прозвучало, что Тармо Таммисте смог бы продолжить руководить Нарвой.
Главный политический соперник центристов в приграничном городе - избирательный союз «Наша Нарва» давно заявил своим кандидатом в мэры ректора Академии МВД Катри Райк, а позднее сформировавшийся нарвский список Эдгара Сависаара кандидатом в мэры выдвинул самого праотца партии.
В Нарве выступление центристов против мэра-однопартийца уже имело место в 2015 году: тогда новосформированная в городском собрании фракция «Единая Нарва» выразила недоверие градоначальнику Эдуарду Эасту. Эаст потом пытался оспорить правомочность демарша в свой адрес: он обращался к правлению, что, согласно уставу партии, однопартийцы обязаны воздерживаться от действий и заявлений, наносящих ущерб репутации Центристской партии, и уважать общепризнанные принципы политической культуры. Однако все это не возымело сколь-либо заметных результатов. В 2017 году центрист Эадуард Эаст баллотируется уже по непартийному списку и в другом самоуправлении Ида-Вирумаа - первым номером в избирательном союзе «Йыхви».
Нарвский член Центристской партии Елена Вальме, возглавившая местный список Эдгара Сависаара и пока не исключенная из партии за эту внутреннюю оппозицию, тоже считает, что Тармо Таммисте - плохая кандидатура в мэры. «Он на этом посту с 2002 года, но не обладает такой харизмой, которая делала бы его более узнаваемым в городе. Я могу это объяснить одной причиной: все нарвское руководство не самостоятельно в принятии решений, за ними стоят другие люди, а кто те кукловоды - это другой вопрос. Таммисте же - это просто удобный назначенец», - сказала Вальме.