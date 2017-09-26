Недовольные жители Пыхья-Таллинна: обещаешь, но не делаешь, Раймонд?

Об этом они сообщают в открытом письме, которое было отправлено журналистам Postimees. На всякий случай послание старейшине было оставлено и на развалюхе.

«Уважаемый районный старейшина Раймонд! Вы очень активно расхваливаете себя в социальных сетях и рассылаете по домам всевозможные красивые брошюры с обещаниями. В то же время дела в районе пущены на самотек и мусор есть везде. Как такое может быть?!» - недоумевают жильцы дома по адресу Яху, 1.

«Перед нашим домом, который расположен в непосредственной близости от управы Пыхья-Таллинна, около месяца назад появился такой сгоревший драндулет (на фото). Мы неоднократно звонили в районную управу и писали письма. Нам отвечали, что этим займется Муниципальная полиция, но ничего не изменилось. Скажите, пожалуйста, когда город Таллинн начнет на своей территории вести себя как хозяин? Когда Пыхья-Таллинн очистят от развалюх? Мы ждем от вас конкретных действий!» -сказано в открытом письме, под которым от имени жильцов подписалась Айме Кару.