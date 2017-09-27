В Маарду полыхал социальный дом: госпитализировали семь человек

Во вторник в 23.57 в центр тревоги сообщили, что на улице Калласмаа в Маарду горела квартира, расположенная на втором этаже трехэтажного социального дома. Дым распространился и в другие помещения, сообщает Postimees.

Спасатели эвакуировали из дома пять человек - часть просто вывели из подъезда, а часть спустили через окна с помощью специальной лестницы. Скорая помощь доставила в больницу семерых пострадавших, которые надышались дымом. Среди них был также человек, который во время пожара потерял сознание. На месте первая помощь была оказана еще одному жильцу.

Спасательные команды из Ласнамяэ, Ассаку, Маарду, Пирита и Кесклинна потушили квартиру и проветрили помещения к 1.58.

Из-за пожара многие квартиры социального дома покрылись сажей. Также они пострадали из-за воды, которая использовалась при тушении пожара. Сотрудники социального дома вместе с представителями горуправы организовали для тех жильцов, чьи дома пострадали в результате пожара, ночлег в другом социальном доме. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.