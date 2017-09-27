Экономист: Европу ожидает жесткий мультикризис!

ЛОНДОН – Завершились выборы в Германии, в Европе подошел к концу сезон непрерывных политических огорчений. Настало время действий, которые станут адекватным ответом на потрясения, вызванные всеми прошедшими выборами.

В прошлом году Франс Тиммерманс, первый заместитель председателя Европейской комиссии, назвал состояние Европы «мультикризисом»: Брекзит, беженцы, «антилиберальная демократия» в Венгрии и Польше, неурегулированный кризис евро, а также геополитические риски, связанные с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Все эти проблемы бросают вызов «Европейскому проекту», стартовавшему 60 лет назад с подписанием Римского договора.

Впрочем, кризисы неизбежно открывают новые возможности. И мультикризис прошлого года создал целый комплекс возможностей. У европейских лидеров больше нет оправданий для бездействия, пока они ждут очередного наказания избирателями.

Экономические реформы во Франции, немецкие тревоги по поводу беженцев и евро, новые подходы к европейской интеграции в Брюсселе, а также признаки того, что Брекзит будет отложен на неопределенное время или даже отменен, – все это открывает новые возможности для обуздания опасных сил, пробужденных популистскими протестами прошлого года. Однако для реализации этих возможностей потребуются четыре одновременных прорыва, политических и экономических, во всей Европе:

– Франция обязана заняться проблемой избыточных государственных расходов и регулирования;

– Германия обязана переосмыслить свою политику сокращения госрасходов и монетарную догму;

– Великобритании необходимо изменить отношение к национализму и иммиграции;

– чиновники Евросоюза должны отказаться от своего маниакального желания втянуть все стран ЕС в «более тесный союз», которого многие граждане этих стран не хотят.

Без одновременных прорывов на всех четырех фронтах прогресс по любому из отдельных аспектов мультикризиса вообразить трудно. Например, для смягчения политики жесткого сокращения госрасходов, вдохновителем которой является Германия, нужны доказательства проведения экономической реформы во Франции; но французские реформы станут успешными только при условии, если Германия согласится на смягчение бюджетных правил и поддержку такой монетарной политики, которая выгодна более слабым членам еврозоны.

Аналогичным образом можно избежать Брекзита или отложить его на неопределенный срок, если ЕС предложит сдвинуть окончание переговорного периода за пределы марта 2019 года и пойдет на определенные умеренные уступки в вопросах иммиграции и социальных пособий. Но европейские лидеры будут готовы пойти на такие уступки только при условии, если они увидят явные свидетельства готовности британских избирателей поменять свое мнение о выходе страны из ЕС.

А теперь посмотрите на немецких избирателей, которые отвернулись от канцлера Ангелы Меркель и ее партнеров по коалиции из СПД в основном из-за недовольства тем, что они называют неконтролируемой иммиграцией и неоправданными трансфертами из госбюджета в пользу Греции. Эти избиратели будут выступать против бюджетной и монетарной интеграции, необходимой для стабилизации еврозоны, если решат, что их деньги пойдут на субсидирование бедных стран европейской периферии, которые к тому же отказываются сотрудничать в помощи беженцам и игнорируют законы ЕС.