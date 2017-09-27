Имейте в виду: скоро жители Эстонии должны будут обновить ИД-карты с потенциальным риском

"Сейчас идет тестирование приложения, тест-карты мы уже выдали банкам, чтобы они смогли проверить совместимость с их э-услугами. Новое программное обеспечение позволит обновить сертификаты своей ИД-карты, не выходя из дома. Если все пойдет по плану, процесс обновления сертификатов начнется в ноябре этого года", – сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы и руководитель рабочей группы Маргус Арм.

Сертификаты ИД-карты можно будет обновить дистанционно в своем домашнем или рабочем компьютере в течение двух месяцев, то есть до конца декабря. Для этого в компьютер следует скачать программное обеспечение ИД-карты и следовать инструкциям, которые появятся на экране. С января до конца марта сертификаты можно будет обновить только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Начиная с апреля все не обновленные к этому времени сертификаты карт, имеющих потенциальных риск, будут аннулированы.

"Мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы начиная с ноября продлить время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны как по вечерам, так и на выходных, а также создать на этот период дополнительные места для обслуживания клиентов. Самый удобный способ – самостоятельно обновить сертификаты дистанционно, руководствуясь инструкциями, но мы готовы помочь клиентам на местах в бюро обслуживания, и для этого будет задействован дополнительный ресурс", – сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Поторопиться с обновлением сертификатов надо будет тем клиентам, у которых еще нет mobiil-ID-d, но которые регулярно пользуются различными э-услугами при помощи ИД-карты. "В начале ноября, когда начнется процесс дистанционного обновления сертификатов, мы ограничим возможности использования необновленных ИД-карт. Это означает, что ИД-карту нельзя будет использовать дигитально до тех пор, пока сертификаты не будут обновлены. Для того, чтобы использование э-услуг в начале ноября прошло без задержек, советую всем активным пользователям в течение октября заключить договор на использование mobiil-ID. Учитывая количество карт, которые нуждаются в обновлении, и технические ограничения, в первые дни нагрузка на обновление может быть очень большая", – подчеркнул Маргус Арм.

Люди, которые не используют ИД-карту электронно, не должны обновлять сертификаты в обязательном порядке, так как в качестве удостоверяющего личность документа карта действует до указанного на ней числа. Дигитальный рецепт будет действовать так же, как и раньше, и на картах без обновленного сертификата. Сертификаты не надо обновлять владельцам тех ИД-карт, которые выданы до октября 2014 года.

Генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп сказал, что ИД-карта Эстонии и связанные с ней цифровые приложения безопасны, но для сохранения безопасности следует прилагать усилия. "На сегодняшний день неизвестно ни об одном случае кражи дигитального идентитета, но мы не будем этого ждать, а сделаем все для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать потенциальную опасность", – сказал Петеркоп.

О начале процесса обновлении сертификатов и ИД-карты и информацию о конкретных инструкциях Департамент государственной инфосистемы сообщит до того, как программное обеспечение будет обнародовано, – не позднее конца октября или начала ноября.

Напомним, что 30 августа международная группа ученых проинформировала Департамент государственной инфосистемы о том, что они обнаружили потенциальный риск, который касается эстонских ИД-карт, выданных начиная с октября 2014 года. Потенциальный риск касается примерно 750 000 карт, в том числе и карт, выданных э-резидентам. На ИД-картах, выданных до 16 октября 2014 года, установлен другой чип и данный риск этих карт не касается. Также этот потенциальный риск не касается mobiil-ID.