Осторожно: любой может узнать, какой недвижимостью вы владеете!

Если набрать в поисковом окне e-kinnistusraamat фамилию любого человека, откроется страница, на которой можно узнать, какой недвижимостью он владеет и даже посмотреть ее фотографии, пишет Postimees.
Вчера стало известно, что на канадском портале можно узнать домашние адреса жителей Эстонии. Сегодня журналисты получили информацию, что еще более интересные факты можно почерпнуть на эстонской интернет-странице uuskinnistusraamat.rik.ee. Там, введя чьи-нибудь имя и фамилию, можно узнать, какая недвижимость принадлежит этому человеку и даже ее точный адрес, а, кликнув мышкой по адресу, получить изображение здания или земельного участка.
По словам руководителя по связям с общественностью Центра регистров и инфосистем Хейлики Кутч, никакого нарушения Закона о защите данных не произошло. Кутч объяснила, что так называемая Крепостная книга в Эстонии открыта для всех пользователей и любой может получить данные, занесенные в нее, а именно, сколько и какой недвижимости принадлежит конкретному собственнику.
Принцип открытости крепостной книги, по словам Кутч, базируется на Законе о вещном праве, по которому она должна быть доступна любому потребителю. «К тому же, Крепостная книга не содержит никакой деликатной личной информации и данных, которые упоминаются в Законе о защите личных данных», - добавила Кутч.